Tennis, Roland Garros: Martina Trevisan vola agli ottavi di finale

L’americana Amanda Anisimova si impone con la ceca Karolina Muchova per il ritiro per l’infortunio della Muchova nel terzo set sul 3-0 per l’Anisimova dopo che la Muchova vince 7-6 il primo set e che l’Anisimova vince 6-2 il secondo set. Nel terzo turno lo spagnolo Rafael Nadal vince 6-3 6-2 6-4 con l’olandese Botic Van De Zandschulp.





Il serbo Novak Djokovic supera 6-3 6-3 6-2 lo sloveno Aljaz Bedene. Il canadese Felix Auger Aliassime prevale 7-6 7-6 7-5 con l’altro serbo Filip Krajinovic. L’argentino Diego Schwartzman si impone 6-3 6-1 6-2 con il bulgaro Grigor Dimitrov.

Nel terzo turno del torneo di tennis del Roland Garros Martina Trevisan vince 6-3 6-4 con l’australiana Daria Gavrilova Saville e si qualifica per gli ottavi di finale. La bielorussa Aljaksandra Sasnovich supera 6-4 7-6 la tedesca Angelique Kerber. La canadese Leylah Annie Fernandez prevale 7-5 3-6 7-5 con la svizzera Belinda Bencic.