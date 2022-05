(via Derthona Basket fb)





Migliori marcatori, nei piemontesi Daum 20 punti e Sanders 18. Nel Trieste Banks 22 punti e Davis 15. Nella trentesima giornata il Tortona giochera ' Domenica 8 Maggio alle 20,45 al " Pala Pentassuglia" con l' Happy Casa Brindisi.

Nella ventinovesima giornata di A 1 di basket maschile il Tortona vince 80-74 in casa col Trieste e si qualifica per I play off. Il primo quarto termina 24-19 per i piemontesi. Nel secondo quarto i friulani prevalgono 43-34.Nel terzo quarto il Trieste si impone 59-50.