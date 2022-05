Brindisi, al via 'Le Giornate Epatologiche Brindisine'

BRINDISI - Oggi, venerdì 13 maggio, è in programma la prima delle due “Giornate Epatologiche Brindisine”, in programma nella sala congressi dell’Autorità Portuale di Brindisi (piazza Vittorio Emanuele II) con il patrocinio della Asl di Brindisi, del Comune di Brindisi e di @Siemc, l’associazione italiana di ecografia in medicina e chirurgia. Ad aprire il congresso, presieduto dal prof. Pietro Gatti, direttore del Dipartimento Area Medica della Asl di Brindisi e direttore dell’Uoc di Medicina Interna dell’ospedale Perrino, saranno, alle ore 14, il Direttore generale dell’Aress Giovanni Gorgoni, il Direttore generale della Asl di Brindisi Flavio Roseto, il Direttore sanitario della Asl di Brindisi Vito Campanile e il presidente dell’Ordine dei Medici di Brindisi Arturo Oliva.“Queste due giornate”, sottolinea il Dg Flavio Roseto, “rappresentano il riconoscimento dell'apporto scientifico della nostra Asl al trattamento e allo studio delle patologie del fegato. I reparti di Medicina interna dell'ospedale di Ostuni e del Perrino di Brindisi fanno parte del consorzio Ef-Clif per lo studio delle malattie croniche del fegato e sono centri di alta specializzazione nell’ambito della diagnosi e della cura delle malattie epatiche. Vogliamo continuare su questa strada: il supporto alla ricerca all'interno delle nostre strutture è uno degli strumenti principali per innalzare il livello generale delle prestazioni”.La prima sessione del congresso sarà dedicata a diagnosi e stadiazione delle epatiti croniche: si parlerà di diagnostica di laboratorio, diagnostica non invasiva della fibrosi cistica, della diagnostica invasiva e della diagnosi differenziale dei quadri istologici. Nella seconda sessione sarà invece dedicata alla classificazione delle epatiti croniche: focus su nuove prospettive terapeutiche delle epatiti B e D, sull’epatite C, sulle sindromi colestatiche, sulle epatiti autoimmuni, sul confine tra Nash e Ash.Sabato altre due sessioni e altri importanti argomenti da trattare. “Avremo a Brindisi relatori di importanza nazionale”, sottolinea Gatti, “un’importante occasione di apprendimento e confronto per i medici del territorio”.Ufficio Stampa: Alessandro Landini, tel. 348.2841914