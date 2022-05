Calcio: il Lecce Primavera vince 2-1 in casa col Torino

Al 39’ i granata accorciano le distanze con Alessandro Della Valle con una conclusione rasoterra. Il Lecce Primavera termina il torneo al quartultimo posto con 40 punti e riesce a salvarsi. Evita i play out per stabilire chi retrocede nel campionato Primavera 2. Permanenza meritata per la squadra allenata da Vito Grieco che presto inizierà a programmare la prossima stagione.

Nella trentaquattresima e ultima giornata del campionato Primavera 1 il Lecce vince 2-1 a San Pietro in Lama col Torino. Nel secondo tempo al 7’ i salentini passano in vantaggio con l’albanese Dario Daka con un colpo di testa in tuffo. Al 17’ raddoppia Dario Daka con un tocco al volo su cross di Rob Nizet nato in Gambia.