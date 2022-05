Play Off Serie C: il Monopoli perde 2-1 in casa col Catanzaro

Nel secondo tempo il Catanzaro pareggia al 25’ con Iemmello di testa su cross di Vandeputte. I calabresi realizzano la rete decisiva per la vittoria al 32’ con Iemmello con una conclusione di destro. La gara di ritorno si giocherà Sabato 21 Maggio alle 18 al “Ceravolo” di Catanzaro. Ai calabresi basterà un pareggio per qualificarsi alle semifinali. Il Monopoli dovrà vincere 2-0 o con 2 gol di scarto.

Nell’andata del secondo turno della fase nazionale dei Play Off di Serie C il Monopoli perde 2-1 al “Veneziani” con il Catanzaro. Nel primo tempo al 28’ Iemmello dei calabresi si fa parare un rigore dal portiere Loria concesso per un fallo dello stesso Loria su Bayeye. I biancoverdi pugliesi al 33’ passano in vantaggio con Viteritti di testa su cross di Bussaglia.