Covid: 27.162 nuovi casi e 62 decessi

ROMA - In Italia ci sono 27.162 nuovi casi di coronavirus a fronte di 194.577 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 62 decessi (contro i 91 di sabato) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 165.244. In terapia intensiva sono ricoverati 347 pazienti (-10) mentre i guariti sono 30.344. Il tasso di positività è in leggero aumento (13,9% rispetto al 13,7% del giorno prima).