Donna uccisa a Frosinone: l'ex compagno confessa

FROSINONE - E' stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato il 38enne ex fidanzato di Romina De Cesare, trovata morta in casa nel centro storico di Frosinone. L'uomo vagava seminudo in stato confusionale e aveva tentato di suicidarsi.Il presunto omicida, trasferito in ospedale, è piantonato al Goretti indagato per omicidio.