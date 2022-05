Dramma sul lavoro a Lecce, cade da impalcatura e muore

SALVE (LE) - Dramma a Salve, dove un operaio di 53 anni, Oronzo Pisanò, è deceduto in un incidente sul lavoro. L'uomo, titolare di un'impresa edile individuale, stava effettuando dei lavori in uno stabile in via Umberto I, quando, per cause in corso di accertamento, è caduto dall'impalcatura sulla quale si trovava, da un'altezza di sei metri.Ad intervenire sul posto i sanitari del 118, che hanno potuto solo constatare la morte dell'uomo, i Cc, con gli ispettori dello Spesal.