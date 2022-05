Nel secondo tempo al 35’ le bianconere pareggiano con Cristiana Girelli su rigore dato per un fallo di Lucia Di Guglielmo su Agnese Bonfantini. La Roma resta in dieci. Lucia Di Guglielmo è espulsa. Al 39’ Sara Gama con una conclusione al volo realizza la rete decisiva per il successo della Juventus Women.





La squadra allenata dall’australiano Joe Montemurro in questa stagione ottiene il triplete, la Super Coppa Italiana lo Scudetto e la Coppa Italia. Un 2022 di trionfi per la Juventus di calcio Femminile.

La Juventus Women vince la Coppa Italia. Le bianconere superano 2-1 a Ferrara in finale la Roma Women. Nel primo tempo al 22’ le giallorosse passano in vantaggio con la brasiliana Alves Da Silva Andressa su rigore concesso per un fallo della danese Matilde Lundorf sulla norvegese Emilie Haavi.