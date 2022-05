Licofarma arriva a Lecce: appuntamento ad 'Esteticamente in Fiera' il 14, 15 e 16 maggio

LECCE - Licofarma, l’unica azienda al mondo ad aver brevettato l’estrazione del licopene, utilizzando solo anidride carbonica, e leader nella produzione di integratori alimentari e cosmetici con principi attivi naturali, sarà ad Esteticamente in fiera, la kermesse dedicata al mondo dell’estetica, della salute e del benessere, prevista in Piazza Palio a Lecce da sabato 14 a lunedì 16 maggio.

L’azienda sarà presente, nello stand 36 A, con una grande novità: un’avanzata tecnica di Epilazione Laser Diodo.

Dopo anni e anni di ricerca e sperimentazione e grazie all’utilizzo delle più innovative tecnologie, l’èquipe di esperti di Licofarma ha messo a punto un nuovo protocollo medico scientifico che permette di procedere all’epilazione laser anche sulle donne e gli uomini che hanno una pelle più scura e persino d’estate!

“Grazie alle più evolute tecnologie Laser, ultraveloci di Licofarma”, dicono gli esperti di Licofarma, “bastano poche sedute per ottenere una pelle liscia e luminosa. Le nostre innovative apparecchiature e i nostri protocolli sono applicabili persino d’estate e anche su fototipi più scuri, garantendo sempre risultati concreti, rapidi e permanenti”.

Competenza, affidabilità, precisione, sicurezza, cura sono gli assi portanti su cui si fonda Licofarma, che ha sede nella splendida città di Galatina, nel Salento, e che, di recente, è divenuta partner di un progetto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica nell’ambito dell’economia circolare e green con lo scopo di fare ricerca nell’estrazione di principi attivi dagli scarti della lavorazione agricola biologica.

Del resto è questa la mission dell’azienda, green e sostenibile sin da quando è stata fondata e ha brevettato con validità anche nei mercati non solo europei, ma anche cinesi, giapponesi, statunitensi e canadesi, l’estrazione del licopene dal pomodoro, in modo del tutto naturale, utilizzando solo l’anidride carbonica.

Oggi il licopene, che è il più potente degli antiossidanti (uccide i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento precoce e persino di tumori) è alla base di quasi tutti i cosmetici e gli integratori alimentari firmati da Licofarma.

Non a caso riscuote sempre più successo Rebel Ialufiller, un delicato siero antietà a base di licopene e acido ialuronico, il Rebel Contorno Occhi e labbra, delicato ed efficace. Entrambi sono nelle eleganti ed innovative confezioni stick airless (non vengono mai a contatto con l’aria e mantengono per questo sempre intatti i loro principi attivi).

Da non perdere la crema corpo IdraKaritè con burro di karitè ed olio di mandorle dolci e poi ancora per le pelli più delicate vi è la linea Lycocream da distinguere in base al colore dei vasetti (rossa: antiaging), arancione (per le pelli più giovani), azzurra (per le pelli delicate tendenti alla couperose) e rosa (per le pelli secche e sensibili).

E per le gambe? Strepitose Lisicell e Drened Cream della linea professionale Rebel Bioniporine. L’una è efficace per la cellulite fibrosa e nodulare, l’altra per la cellulite al primo stadio. Tutti i cosmetici by Licofarma sono privi di petrolati, parabeni, sono adatti alle persone allergiche al nickel e non sono testati sugli animali.

Da non perdere, poi, i solari by Licofarma, che non si limitano a proteggere la pelle dai dannosi raggi ultravioletti, ma la nutrono e la coccolano, specialmente d’estate quando diventa più secca e tende a disidratarsi.

Licofarma è un mondo tutto da scoprire. E per chi andrà a trovare in fiera lo stand sono previsti sconti sugli strepitosi prodotti. Assolutamente must have.

Per entrare in fiera gratuitamente e conoscere i prodotti firmati Licofarma scrivi un messaggio whast'app al numero 328. 9122367.