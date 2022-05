Napoli, ruba la pistola a una guardia giurata e spara: 4 feriti, 2 in pericolo di vita

NAPOLI - Un 37enne, già noto alle forze dell'ordine, ha prima minacciato con un coltello un vigilante per farsi consegnare l'arma e poi ha aperto il fuoco su alcuni giovani fuori da un bar. Quattro i ricoverati in ospedale, due dei quali sono gravissimi.La sparatoria è avvenuta al bar Nirvana Spritz, in via Fratelli Rosselli, a pochi minuti dalla mezzanotte. I carabinieri della sezione operativa di Giugliano, insieme a quelli della stazione di Qualiano, hanno rintracciato l'uomo questa mattina intorno alle 6.30.Il 37enne è di Torre Annunziata ed era già noto alle forze dell'ordine. Ha precedenti per reati di droga, rapina ed estorsione. Nel 2016 fu arrestato dai carabinieri al termine di un inseguimento di una decina di chilometri: non si era fermato all'alt perché stava guidando, senza patente, un'auto priva di copertura assicurativa.