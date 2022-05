Il Chelsea diventa americano

(via Chelsea Football Club fb)

- Il Chelsea passa nelle mani dell'imprenditore statunitense Todd Boehly per circa 4,25 miliardi di sterline (circa 4,9 miliardi di euro), dopo che i beni del suo ex patron Abramovich erano stati congelati con lo scoppio della guerra, reo di essare vicino a Putin. A renderlo ufficiale è lo stesso club londinese con un comunicato: "Possiamo confermare che nella notte - si legge - è stato raggiunto un accordo conclusivo e definitivo per la cessione del club al Todd Boehly/Clearlake Capital Consortium. Da previsioni, la transazione sarà completata lunedì prossimo. In quella data il club fornirà ulteriori aggiornamenti".