Play Off Serie B: il Benevento vince 1-0 in casa col Pisa

(via Benevento Calcio fb)





Nel secondo tempo al 13’ Sibilli dei toscani va vicino al gol. Al 40’ il Benevento passa in vantaggio con Lapadula con una conclusione di sinistro. Al 92’ Moncini sfiora il raddoppio. La gara di ritorno si giocherà Sabato 21 Maggio alle 18 all’”Arena Garibaldi” di Pisa. Ai campani basterà un pareggio per qualificarsi alla finale. I toscani dovranno vincere.

Nell’andata della prima semifinale dei Play Off di Serie B il Benevento vince 1-0 al “Vigorito” con il Pisa. Nel primo tempo al 6’ Calò dei campani con una conclusione da trenta metri non inquadra la porta. Al 18’ Puscas dei toscani non concretizza una buona occasione.