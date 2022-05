Play Off Serie C: le pugliesi volano al secondo turno

La Virtus Francavilla Fontana pareggia 2-2 al “Giovanni Paolo II” col Monterosi e accede al turno successivo per il miglior rispetto ai laziali. I pugliesi hanno concluso il campionato al sesto posto, i laziali sono arrivati noni. Nel primo tempo al 7’ il Monterosi passa in vantaggio con Buglio con una conclusione di sinistro. I biancazzurri pareggiano al 12’ con Miceli di testa. La Virtus Francavilla Fontana passa in vantaggio al 44’ con Patierno con un tocco a porta vuota. Nel secondo tempo al 30’ i laziali pareggiano con Tartaglia di testa.





Il Foggia vince 2-0 allo “Zaccheria” con la Turris. Nel secondo tempo al i dauni passano in vantaggio al 31’ con Di Grazia con una girata al volo su passaggio di Curcio. Al 44’ raddoppia Curcio con un tocco di destro. Nel secondo turno dei play off Mercoledì 4 Maggio il Monopoli sfiderà al “Veneziani” la Virtus Francavilla Fontana e il Foggia giocherà al “Partenio” con l’Avellino.

Nel primo turno dei Play Off del Girone C di Serie C il Monopoli la Virtus Francavilla Fontana e il Foggia si qualificano per il secondo turno. Il Monopoli pareggia al “Veneziani” col Picerno e supera questo turno per il miglior piazzamento in classifica rispetto ai lucani al termine della fase regolare del campionato. Il Monopoli ha concluso il torneo al quinto posto, il Picerno è arrivato decimo. Nel secondo tempo al 12’ i lucani passano in vantaggio con Gerardi con una conclusione di destro. Al 15’ i biancoverdi pugliesi pareggiano con Borrelli con un tocco al volo.