BARI - Il presidente della regione Puglia ha disposto la revoca della disposizione odierna diramata dal Dipartimento Promozione della Salute relativa all’erogazione dei test COVID rapidi e molecolari che sarebbe dovuta entrare in vigore il 1 giugno, in vista di un più approfondito esame della questione in sede di Giunta. Lo rende noto la Regione Puglia.