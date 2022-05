Puglia, “Mega concorso parte con piede sbagliato”

BARI - “Il mega concorso della Regione Puglia è partito a Foggia con il piede sbagliato. La totale disorganizzazione, i ritardi intollerabili, l’accavallarsi dei turni delle prove non sono certo un segnale di speranza per chi vorrebbe entrare a far parte della struttura amministrativa regionale. Due mesi fa avevo auspicato, alla luce del gran numero di partecipanti, la necessità di una prova preselettiva. Una proposta, caduta nel vuoto di una maggioranza incapace di prestare ascolto, che avrebbe consentito di evitare il marasma di oggi, a vantaggio della serenità dei partecipanti e della qualità delle valutazioni. Mi auguro che si intervenga prontamente per evitare che il caos abbia a ripetersi nei prossimi giorni. Assumere le persone sbagliate è un lusso che non possiamo più permetterci. Bastano quelle che non sono in grado di evitare che la prova di un concorso regionale si trasformi in uno spettacolo indecente, con i candidati ad attendere in piedi sotto al sole e con servizi igienici che versano in condizioni che vengono definite da terzo mondo”. Lo dichiara Davide Bellomo, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia.