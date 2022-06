Accesso a internet per le famiglie meno abbienti, i Comuni Possono partecipare fino al 13 luglio, Paolicelli: “oltre un milione di euro per colmare il divario digitale”

BARI - Le amministrazioni dei Comuni pugliesi hanno tempo fino al 13 luglio per partecipare all’avviso pubblico della Regione. L’Obiettivo: accedere ai fondi per il superamento del digital divide. Si tratta di un milione e 600mila euro per il triennio 2022-2024, 800mila per la prima annualità.Si è arrivati a questa determinata dopo l’approvazione all’unanimità della proposta di legge a firma del consigliere Francesco Paolicelli.“Abbiamo fortemente voluto e creduto in questa legge - ha detto Paolicelli - che muove dalla necessità di garantire a tutte le famiglie pugliesi, indipendentemente dal reddito, di poter accedere a internet. Per questo è necessario in questa fase che Regione e Comuni lavorino insieme”.I Comuni potranno fare richiesta per accedere ai fondi, a seconda della ripartizione e del numero di abitanti. In seconda battuta dovranno pubblicare una manifestazione d’interesse rivolta direttamente ai cittadini.“Per il primo anno ci sono a disposizione 800mila euro che arrivano a un milione e 600mila per tutto il triennio - ha spiegato Paolicelli -. Sono fondi che per chi non può permettersi di acquistare un dispositivo o anche semplicemente per pagarsi la connessione. L’accesso a internet è ormai una condizione necessaria per tutti. Ed è nostro dovere tutelare i nuclei familiari più esposti al rischio di esclusione digitale”.Al link la determina e l'avviso pubblico: urly.it/3p4hf