Bari, approvato in giunta lo studio di fattibilità dei lavori di riqualificazione e allargamento di stradella San Pasquale

BARI - Su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, la giunta comunale ha approvato questa mattina lo studio di fattibilità relativo ai lavori di riqualificazione e allargamento di stradella San Pasquale, una traversa di via Fanelli compresa tra la caserma Vitrani (in cui è allocato il Reparto Comando e supporti “Pinerolo”) e la scuola privata “Parco delle Fiabe”, per un importo complessivo di € 709.500.L’intervento è finalizzato a migliorare l’accessibilità in sicurezza alla strada e agli edifici circostanti: attualmente, infatti, un’area di pertinenza esterna della scuola privata riduce la sezione stradale dell’area oggetto di intervento, in corrispondenza dell’incrocio con via Fanelli, creando un’area di circolazione non configurabile né come strada urbana di quartiere, né come strada locale, in quanto sprovvista di marciapiede e percorribile esclusivamente a senso unico alternato “a vista”. I lavori previsti rivestono perciò carattere di urgenza, in quanto risultano necessari a garantire la continuità dei percorsi pedonali, la realizzazione di un percorso pedonale agevole per l’utenza della scuola e di un percorso sicuro per le autovetture (con una carreggiata a due corsie di marcia), nonché a migliorare ed l’accessibilità per i mezzi di soccorso, attualmente limitata dalla ridotta dimensione della carreggiata di accesso.“Con questo provvedimento - commenta Giuseppe Galasso - diamo seguito a una sentenza del 2015 che condanna il Comune di Bari a procedere con i lavori di allargamento della strada in questione, una piccola traversa di via Fanelli del tutto priva di marciapiedi nel tratto finale. Per questo abbiamo chiesto e ottenuto una procedura accelerata, ottenendo il necessario parere positivo della Soprintendenza in relazione allo studio di fattibilità. Ora contiamo di procedere rapidamente con le ulteriori fasi di progettazione e con l’avvio delle procedure espropriative che riguarderanno circa 600 mq di proprietà del Parco delle Fiabe, superficie che sarà monetizzata o con un arretramento della recinzione o con uno scambio, utilizzando a tal fine un’area limitrofa già di pertinenza di un condominio e oggi di proprietà comunale. Su suggerimento della Soprintendenza, il nostro orientamento è quello di espiantare le alberature presenti nell’area oggetto di esproprio per reimpiantarle nella vicina area di proprietà del Comune. Questo intervento, molto atteso dai residenti e dall’utenza della scuola, renderà stradella San Pasquale una via sicura e agevole per pedoni e traffico veicolare, che in futuro potrà essere collegata direttamente con via Alberotanza e viale Einaudi, attraverso via Luzzatti”.Nel dettaglio, lo studio di fattibilità approvato in giunta prevede l’esecuzione di una sezione stradale di circa 12 m e la contestuale realizzazione dei seguenti interventi:· demolizione del muro perimetrale della scuola;· trapianto delle piante esistenti ricadenti nell’area oggetto di esproprio/cessione, all’interno di altra area di proprietà comunale (adiacente);· realizzazione del marciapiede nel tratto oggetto di allargamento della strada fino a via Fanelli e, quindi, prolungamento del marciapiede esistente, che sarà connesso a quello già presente in prossimità della chiesetta di San Pasquale e di via Fanelli, per garantire la continuità del percorso pedonale;· realizzazione di strada a due corsie di marcia, della larghezza di 3 m ciascuna, nel tratto oggetto di allargamento della strada;· creazione di parcheggi in linea, in continuità con quelli esistenti, lungo tutto il tratto oggetto di allargamento;· realizzazione di un nuovo marciapiede lungo il lato della caserma e fino a via Fanelli, che sarà connesso a quello esistente per garantire la continuità del percorso pedonale.