'Bari Pride 2022': le variazioni di percorso delle linee di trasporto urbano

BARI - L’Amtab rende noto che, al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione “Bari Pride 2022”, in programma sabato 2 luglio, potrebbero verificarsi dei ritardi sugli orari previsti per i bus delle linee che percorrono le vie limitrofe o interessate dall’iniziativa.Inoltre, in occasione dell’evento, dalle ore 19 alle 23, e comunque sino al termine delle esigenze, i bus delle linee 2, 2/, 10, 12, 14, 42, navetta “B” e “AB” effettueranno alcune variazioni di percorso, come di seguito indicato:linea 2in direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus giunti in via Carulli, proseguiranno per piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, lungomare Nazario Sauro con ripresa del percorso ordinario;in direzione Piscine Comunali: i bus effettueranno il percorso ordinario;linea 2/in direzione via Mimmo Conenna (S. Anna): i bus giunti in corso Vittorio Emanuele II, svolteranno a destra per corso Cavour, a sinistra per via Carulli, piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, lungomare Nazario Sauro con ripresa del percorso ordinario;in direzione Piscine Comunali: i bus effettueranno il percorso ordinario; linea 10 in direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus giunti in piazza L.gi di Savoia, svolteranno a destra per via Carulli, piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, lungomare Nazario Sauro con ripresa del percorso ordinario;in direzione via Camillo Rosalba-Parco Domingo: i bus effettueranno il percorso ordinario;linea 12 in direzione via Fenicia-Torre a Mare: i bus giunti in corso Cavour, proseguiranno e svolteranno a sinistra per via Carulli, via Giandomenico Petroni, lungomare Nazario Sauro con ripresa del percorso ordinario;in direzione piazza Moro: i bus giunti sul lungomare Nazario Sauro, svolteranno a sinistra per via Giandomenico Petroni, a destra per via Carulli, via Prospero Petroni, via Melo, via Caduti di via Fani, piazza Moro;linea 14in direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus giunti in via Carulli, proseguiranno per piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, lungomare Nazario Sauro con ripresa del percorso ordinario;in direzione via degli Oleandri - Z.I.: i bus effettueranno il percorso ordinario;linea 42in direzione area di sosta Pane e Pomodoro: i bus giunti in corso Vittorio Emanuele II, svolteranno a destra per corso Cavour, a sinistra per via Carulli, piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, lungomare Nazario Sauro con ripresa del percorso ordinario;in direzione Piscine Comunali: i bus giunti sul lungomare Nazario Sauro, svolteranno a sinistra per via Giandomenico Petroni, a destra per via Carulli, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour, corso Vittorio Emanuele II con ripresa del percorso ordinario;navetta “B”in partenza da piazza Massari: i bus giunti in corso Vittorio Emanuele II, svolteranno a destra per corso Cavour, a sinistra per via Carulli, piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, lungomare Nazario Sauro, corso Trieste, via Caduti del 28 Luglio, via Ballestrero, corso Trieste (P&R Pane e Pomodoro), lungomare Nazario Sauro, a sinistra per via Giandomenico Petroni, a destra per via Carulli, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour, corso Vittorio Emanuele II, piazza Massari;navetta “AB”in partenza dall’area di sosta Vittorio Veneto-lato terra: i bus giunti in corso Vittorio Emanuele, svolteranno a destra per corso Cavour, via Carulli, piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, lungomare Nazario Sauro, corso Trieste, via Caduti del 28 Luglio, via Ballestrero, corso Trieste (P&R Pane e Pomodoro), lungomare Nazario Sauro, a sinistra per via Giandomenico Petroni, a destra per via Carulli, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour, corso Vittorio Emanuele II con ripresa del percorso ordinario.Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le variazioni di percorso. Sarà infine istituita una fermata provvisoria in via Carulli, di fronte al civico 94.