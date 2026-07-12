Maltempo, allerta gialla in tutta la Puglia: previsti temporali e vento fino a questa sera
BARI - La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta gialla per temporali e vento che interesserà l’intero territorio pugliese fino alla serata di oggi.
Secondo l’avviso sono previste precipitazioni da isolate a sparse, prevalentemente sotto forma di rovesci o temporali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.
L’allerta riguarda anche possibili criticità di carattere idrogeologico e idraulico, legate agli effetti dei fenomeni temporaleschi, come accumuli d’acqua, allagamenti localizzati e difficoltà nella viabilità.
La Protezione civile invita pertanto alla prudenza, soprattutto durante gli eventuali episodi più intensi, e a prestare attenzione alle condizioni dei corsi d’acqua, dei sottopassi e delle aree maggiormente esposte al rischio di allagamento.