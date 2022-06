Basket, Happy Casa Brindisi: il direttore commerciale Andrea Fanigliulo rinnova fino al 2024

In A/1 di basket maschile nell’ Happy Casa Brindisi il Direttore Commerciale Andrea Fanigliulo ha rinnovato il contratto fino al 30 Giugno 2024. Il vincolo precedente scadeva il 30 Giugno 2022. Fanigliulo si occuperà della crescita della struttura societaria dei pugliesi in campo e fuori. Avrà rapporti con aziende pugliesi e italiane per potere garantire una solidità economica ancora più importante per l’ Happy Casa. Cercherà di trovare d’accordo col presidente Fernando Marino, uno o più sponsor che possano affiancare la squadra pugliese nella prossima stagione di basket.