Trinitapoli: Tour della Legalità insieme alle scuole, testimonianza di Don Maurizio Patriciello

MICHELE MININNI - Appuntamento il 30 giugno con il patrocinio della Prefettura della provincia Barletta Andria Trani e del Comune di Trinitapoli parte la Tappa per il Tour della Legalità alle ore 19, proprio nella Piazza della Legalità davanti al murales dell’artista Daniele Geniale che raffigura le quattro vittime della criminalità: i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino,, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e il giornalista Giancarlo Siani. Appuntamento il 30 giugno con il patrocinio della Prefettura della provincia Barletta Andria Trani e del Comune di Trinitapoli parte la Tappa per il Tour della Legalità alle ore 19, proprio nella Piazza della Legalità davanti al murales dell’artista Daniele Geniale che raffigura le quattro vittime della criminalità: i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino,, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e il giornalista Giancarlo Siani.





Saranno presenti il prefetto della Bat il dott. Maurizio Valiante,la commissaria prefettizia del Comune di Trinitapoli la dott.ssa Giuseppina Ferri ed altre autorità politiche, militari e religiose. Ci sarà grande partecipazione degli Istituti scolastici del territorio dove gli alunni delle scuole presenti, Scuola Elementare Don Milani,l'Istituto Comprensivo Garibaldi – Leone e l'Istituto Superiore Dell'Aquila - Staffa presenteranno uno spettacolo teatrale dal titolo “ La Storia siamo noi “- a nulla serve volere se non si ha il coraggio di reagire- scritto e diretto da Gerardo Russo, con una splendida scenografia dell'Anfiteatro Comunale, le coreografie di Silvia Calorio e la direzione musicale di Gaetano Tasselli.





All'incontro sarà presente Padre Maurizio Patriciello un prete che si è sempre battuto per la propria terra, la Campania, affinchè le future generazioni possano vivere nella pace e nella legalità, e darà testimonianza della propria esperienza nella terra dei fuochi. Un evento importante per la Città di Trinitapoli, dove si vuole dimostrare che la legalità è un valore fondamentale per tutta la comunità casalina.