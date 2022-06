La famiglia tra curiosità e proverbi

Curiosità

– La famiglia rappresenta l’istituzione fondamentale delle diverse società umane, ossia la struttura sociale più semplice, che è alla base del processo evolutivo di tutte le civiltà storiche. La compongono individui legati da varie situazioni, che, assicurando continuità biologica e/o culturale, diventano partecipi della funzione principale di questa istituzione.La famiglia è un insieme di persone legate fra loro da un rapporto di convivenza, di parentela e/o di affinità: c’è la famiglia di fatto, nucleo costituito da una coppia di persone che convivono more uxorio; famiglia estesa, unità composta da più famiglie genealogicamente legate nell'ambito di più generazioni; famiglia nucleare (o elementare), quella costituita da padre, madre e figli. La famiglia più nota è quella rappresentata da Gesù, Giuseppe e Maria, la cosiddetta “Sacra Famiglia”. La famiglia è anche il complesso delle persone che si riconoscono discendenti da un antenato comune, casata, stirpe.L’articolo 29 della Costituzione Italiana recita: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”.La carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, all’articolo 9, a proposito del diritto di sposarsi, recita: “Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio”.Il diritto di famiglia, è l’insieme delle norme che hanno per oggetto i rapporti giuridici che intercorrono tra le persone che la costituiscono. La particolarità è che non si prende in considerazione solamente l’interesse del singolo individuo, ma dell’intero gruppo.Nell’aprile 2022 è stato approvato, dal Senato della Repubblica Italiana, il pacchetto di misure noto come ‘Family Act’, finalizzato alla promozione della genitorialità e della funzione sociale ed educativa della famiglia.Dopo le restrizioni causate dalla pandemia del coronavirus, si è celebrata a Roma il 25 giugno 2022, in Piazza San Pietro, la X Giornata dell’Incontro Mondiale delle Famiglie promosso dalla Chiesa cattolica con la partecipazione di Papa Francesco, che nella omelia ha detto, fra l’altro: «Tutti voi coniugi, formando la vostra famiglia, con la grazia di Cristo avete fatto questa scelta coraggiosa: non usare la vostra libertà per voi stessi, ma per amare le persone che Dio vi ha messo accanto. Invece di vivere come “isole”, vi siete messi “a servizio gli uni degli altri”. Così si vive la libertà in famiglia! Non ci sono “pianeti” o “satelliti” che viaggiano ognuno per la sua propria orbita. La famiglia è il luogo dell’incontro, della condivisione, dell’uscire da sé stessi per accogliere l’altro e stargli vicino. È il primo luogo dove si impara ad amare. Questo non dimenticarlo mai: la famiglia è il primo luogo dove si impara ad amare.»Passiamo ai proverbi.. La famiglia è ben assortita quando la serie dei figli inizia con la nascita di una femmina; che è colei che aiuterà successivamente la madre ad accudire i fratelli.Mentre la famiglia aumenta di numero con l’arrivo di nuovi bambini, la casa traballa con le spese sostenute per allevarli. Quando i figli sono cresciuti, la necessità di sistemarli, i matrimoni e le doti la rovinano completamente.Il padre deve vedere tutto e fare attenzione a tutto per prevenire guai e danni, comportamenti sconsiderati e deve operare per rimediare a tutto, provvedere a tutto e in particolare ai finanziamenti economici.I guai di famiglia, le magagne, le azioni sconvenienti, non vanno esposte in pubblico, ma tenute e risolte all’interno del nucleo famigliare. Così la pensava anche Casanova, a suo modo esperto di famiglie.I membri della famiglia Reale inglese, soprattutto i cosiddetti membri senior, non possono usare denaro. La motivazione? In tempi antichi, usare denaro era considerato volgare. C’era una sola eccezione: in quaresima, durante il maundy Thursday (giovedì Santo), la Regina è solita fare l’elemosina. I membri della Famiglia Reale, come detto, non hanno mai soldi con loro e nemmeno carte di credito. Anni fa, quando il Principe William e Kate Middleton non erano ancora sposati, ci fu un fatto riportato da tutti i giornali della Gran Bretagna. I due, in vacanza, sulle montagne della Snowdonia, una meravigliosa regione situata nel nord del Galles, furono immortalati dentro un piccolo market e fu Kate a pagare il cibo acquistato. In Gran Bretagna nessuno urlò allo scandalo perché a William non era (e non è) permesso.