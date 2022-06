L’energia dei colori e delle forme di Eliseo Sonnino per la prima volta a Bari

BARI - Un intreccio tra segno e colore in una variazione infinita di forme. È la cifra stilistica di Eliseo Sonnino che attraverso un linguaggio puramente astratto riesce a comunicare una grande energia. E proprio da questa sua peculiarità prende il nome la mostra personale Energetica che sarà inaugurata giovedì 30 giugno alle 19 alla galleria San GiorgioArte di Bari, alla presenza dell’artista. Al taglio del nastro ci sarà la curatrice della mostra, Nadja Perilli, figlia dell’indimenticato maestro Achille Perilli, da cui Sonnino ha appreso i segreti e le tradizioni dell’astrattismo.Tratti curvilinei, elementi geometrici e reticolari, elementi lineari. Nella ricerca pittorica dell’artista sembrano convergere due anime: una più istintiva e passionale, l’altra che segue la via della regola, la logica geometrica, la misura. Nella sua formazione, l’artista romano, ha affiancato alle attività di studio anche una lunga esperienza nell’arte urbana che ha lasciato segni tangibili nella sua produzione, in un rapporto mai interrotto tra espressione artistica e metropoli.Dalle sue opere si percepisce il magistero di Perilli, Dorazio e Turcato ma Sonnino ha avuto la capacità di assimilare le tecniche e rielaborarle in un’evoluzione personale che lo rende unico e riconoscibile.L’artista privilegia l’andamento verticale delle strutture visive e gli accostamenti forti che danno luogo al contrasto: contrasto di forme, di colori potenti, di segni e spazi. La sovrapposizione e la fusione di queste forze genera il suo mondo multiforme.Sarà possibile visitare la mostra fino al 30 luglio dal lunedì al venerdì 10/13, 16/19. Per info www.sangiorgioarte.it