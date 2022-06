Débacle del Centrodestra in provincia di Taranto che perde anche Castellaneta

TARANTO - Débacle del Centrodestra nel turno amministrativo di giugno 2022 a Taranto e provincia. Il fronte progressista conquista 6 Comuni su 7, bissando il successo nel precedente turno amministrativo dell’autunno 2021. Così Mino Borraccino Consigliere del Presidente della Regione Puglia Per l'attuazione del Piano Taranto.La notizia davvero nuova - prosegue - è la vittoria a Castellaneta, da parte del neosindaco Di Pippa, al quale vanno tutti i nostri meritati auguri di buon lavoro, nella terra di Giovanni Gugliotti, attuale presidente della Provincia di Taranto e candidato “in pectore”, sino alle ultime settimane prima del voto, del Centrodestra nella città di Taranto.La vittoria di Castellaneta si aggiunge alla straordinaria affermazione nel capoluogo Taranto, al primo turno, del sindaco Melucci con oltre il 60% dei consensi, e alla vittoria importantissima, anche lì al primo turno, a Martina Franca del sindaco Palmisano.Su 7 Comuni al voto il Centrodestra vince soltanto a Sava, le alleanze progressiste invece vincono ovunque: a Taranto, a Martina Franca , a Castellaneta, a Palagiano, a Leporano ed il Movimento 5 Stelle, da solo, si conferma a Mottola.È anche la vittoria del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che in questa campagna elettorale importante, nelle due sfide più difficili, a Taranto e a Castellaneta, si è impegnato in prima persona, senza conoscere stanchezza e con una costante presenza fisica sul territorio. Un sentito ringraziamento a lui!E’ una grande gioia per il popolo progressista della nostra provincia che ha adesso anche una grande responsabilità!I cittadini della provincia ionica, così come anche nel turno elettorale dello scorso autunno che ci ha visti vincitori quasi ovunque in grandi comuni come Grottaglie, Massafra, San Giorgio Jonico, Statte, hanno scelto il governo di una classe dirigente responsabile ed affidabile.Non era mai successo in provincia di Taranto che i primi 14 Comuni, per popolazione, fossero governati da Centrosinistra e Movimento 5 Stelle, fatta eccezione del Comune di Sava.Ora a noi tocca fare bene, non solo per confermare l’affidabilità di un gruppo dirigente, ma soprattutto per cambiare in meglio i governi dei comuni della provincia, soprattutto in una fase come questa con la nuova fase di sviluppo promossa dai fondi PNNR, che mai in passato abbiamo potuto gestire.Adesso, tra qualche mese, si aprirà anche una pagina nuova per la provincia di Taranto, con il cambio di Presidenza dell’Ente Provincia, che, numeri alla mano, sarà certamente gestito dal fronte progressista per ridarle slancio, rispetto alla opaca ed immobile gestione Gugliotti di questi ultimi anni. Andiamo avanti… Mino Borraccino Consigliere del Presidente della Regione Puglia Per l'attuazione del Piano Taranto