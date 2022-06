Lione, bimba di origini italiane morta avvelenata in asilo

LIONE - Il padre della piccola è un ingegnere del Bergamasco, che vive e lavora in Francia da diversi anni. La bambina è stata uccisa dall'educatrice di asilo nido, che ha confessato l'omicidio dopo essere stata interrogata dalla forze dell'ordine.La donna "esasperata dal pianto della bambina - spiegano gli inquirenti francesi - prima l'ha cosparsa e poi le ha fatto ingerire un prodotto caustico". La bambina avrebbe compiuto un anno giovedì prossimo.Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti francesi, la maestra, 27 anni, si trovava da sola nell'asilo privato People&Baby di Lione e stanca del pianto della piccola, l'avrebbe cosparsa con un liquido per sgorgare i lavandini e poi glielo avrebbe fatto ingerire. Trasportata d'urgenza in ospedale, non c'è stato niente da fare per salvarla.