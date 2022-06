Michele Sollecito è il nuovo sindaco di Giovinazzo: “Abbiamo vinto contro tutti, nonostante gli sgarbi istituzionali”

GIOVINAZZO (BA) - Michele Sollecito è il nuovo sindaco di Giovinazzo. Con il 50,6% di preferenze ha battuto lo sfidante Daniele De Gennaro. Classe 1983, sposato con Arianna, padre di Gaia e Gioele, è ricercatore e docente di Letteratura Francese all’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Vicesindaco di Giovinazzo dal 2012, in questi dieci anni si è occupato di Politiche Sociali ed Educative, Pubblica Istruzione e Partecipazione.Eletto nel 2012 e nel 2017 nella lista civica “Giovinazzo città del sole”, Michele Sollecito si è formato alla scuola nazionale per giovani amministratori “ForsAm” curata da Anci. Inoltre, ha frequentato i corsi di alta formazione politica della Fondazione Eunomia di Firenze.“Abbiamo vinto contro tutti” - è la prima dichiarazione ufficiale del neosindaco Sollecito- “ Ha prevalso la bontà del nostro progetto civico che viene da lontano e che ci ha portato a vincere per la terza volta consecutiva le elezioni amministrative. Mentre le due sinistre cercavano accordi dopo anni di aspre contese, io giravo per strada alla luce del sole parlando con tutti e ascoltando tutti. Questa è la mia idea di politica e di buon amministratore e questo è quello che ho fatto in questi dieci anni. Ma, mentre io continuavo a consumare le suole delle scarpe in ogni angolo della città, a Giovinazzo in questi ultimi giorni è atterrata tutta la corte celeste, da Marco Lacarra a Francesco Boccia passando per Domenico De Santis, persone mai viste prima su questo territorio manco per sbaglio. Per non parlare di alcuni sindaci dei Comuni limitrofi che, con uno sgarbo istituzionale senza precedenti, si sono prestati a endorsement senza conoscere la situazione politica di Giovinazzo. Tutti, e dico tutti, hanno solo riversato parole poco lusinghiere nei confronti della nostra città mentre , viceversa, esaltavano in modo davvero poco credibile una unità a sinistra che non c’è mai stata e che era solo l’ennesimo inganno agli occhi dell’elettorato. Alla fine contro tutto e tutti abbiamo fatto l’impresa. I giovinazzesi hanno scelto la continuità di una buona amministrazione. Il risultato ottenuto significa tante cose, in primis che la buona politica c’è ed è viva e che la politica calata dall’alto, figlia di accordi di convenienza dell’ultimo minuto e di comparsate di politici che non hanno mai avuto un minimo contatto con la gente, è decisamente perdente”.