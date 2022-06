Mondiali master di orienteering in Puglia: lunedì la presentazione

BARI - Sono attesi oltre 3 mila atleti da ben 40 Paesi, per i Mondiali Master di Orienteering che, da venerdì 8 a sabato 16 luglio prossimi, si disputeranno sul Gargano, con il sostegno della Regione Puglia e la sinergia di ben 14 Comuni.Il grande evento sportivo sarà illustrato lunedì 4 luglio 2022, alle ore 12.00, nella sala “Di Jeso”, al 1° piano del Palazzo della Presidenza della Regione Puglia, a Bari, L.re Nazario Sauro 33, in una conferenza stampa alla quale parteciperanno il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il vicepresidente e assessore allo Sport per Tutti, Raffaele Piemontese, l’assessore al Turismo, sviluppo e impresa turistica, Gianfranco Lopane, il dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità e Sport della Regione Puglia Benedetto, Giovanni Pacifico, il direttore generale di Pugliapromozione, Luca Scandale, il presidente della Federazione Italiana Sport Orientamento Sergio Anesi, il direttore generale WMOC 2022, Gabriele Viale, il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, e i sindaci e assessori dei Comuni coinvolti.