Outfit per lo sport all’aria aperta. Come risparmiare sui capi più in voga del momento?

Comodità e traspirabilità

Quali sono i tessuti traspiranti?

Quale outfit scegliere in base al tipo di allenamento

Allenamento in montagna: come vestirsi?

Una volta che siamo entrati nel portale, basterà cercare il negozio di nostro interesse per visualizzare tutti gli sconti attualmente disponibili.Quando decidi di allenarti all’aperto devi tener conto della tipologia di tessuto che andrai a indossare. Vestirsi a strati può essere una soluzione, in modo da prevenire spiacevoli situazioni di caldo o freddo durante la sessione, tuttavia portarti dietro una giacca potrebbe essere fastidioso, soprattutto se i tuoi piani prevedono una breve corsetta o una camminata vicino casa.Il consiglio è quello di puntare su indumenti tecnici traspiranti, che si adattino alle forme del corpo, non stringano e consentano al sudore di evaporare rapidamente. In questo modo mantieni il tuo aspetto relativamente fresco e proteggi il tuo corpo da situazioni di raffreddamento che potrebbero sfociare in episodi di influenza indesiderati.I tessuti traspiranti possono essere sia naturali che artificiali , sta a te decidere su quali puntare, magari testando entrambi e verificando quale sia il tuo preferito in termini di comodità e freschezza avvertita. Oltre a favorire l’evaporazione del sudore, questi tessuti sono in grado di isolarti a livello termico, consentendoti di sentire meno freddo o meno caldo a seconda delle giornate in cui deciderai di allenarti, e di garantirti una maggiore facilità di movimento mentre esegui scatti, piegamenti o altri movimenti specifici.Tra i tessuti naturali traspiranti trovi, ad esempio, il cotone, al quale si associano la lana e il bambù. Quest’ultimo, in particolare, è conosciuto per le sue speciali proprietà antibatteriche, viene utilizzato dagli atleti esposti ai climi più caldi e viene ben sopportato da chi ha una pelle particolarmente sensibile, ad esempio da chi soffre di allergie. La lana, invece, è ideale per chiunque si alleni a basse temperature, poiché è in grado di proteggerti e di trattenere il calore corporeo.I tessuti artificiali, o sintetici, sono invece:l’acetato, fortemente impermeabileil polipropilene, termoisolante ed estremamente leggero sulla pelleil poliestere, poco traspirante ma in grado di favorire l’evaporazione del sudoreil lyocell, capace di assorbire l’umidità in eccessoCome saprai esistono svariate tipologie di allenamenti e per ognuno è necessario individuare gli indumenti più adatti. Ad esempio, se deciderai di affrontare una camminata veloce o una comune corsetta è bene tenere conto di alcuni aspetti. Pur muovendo principalmente le gambe, infatti, andrai a sforzare l’intera struttura corporea e per questo motivo il consiglio è quello di indossare un top o una T-shirt sin dall’inizio. Una maglia a maniche lunghe o, ancora peggio, una giacca potrebbe infatti farti sudare e risultare scomoda durante il tragitto. Il top in tessuto tecnico può essere tranquillamente associato a una maglia a maniche corte in cotone oppure a un gilet leggero.Per la porzione delle gambe il suggerimento è sempre quello di preferire un tessuto tecnico, magari un pantalone lungo stretto e avvolgente, che possa proteggere la pelle da eventuali contatti con rami, erba o cespugli. A questo si può associare un pantaloncino corto che garantisca assoluto comfort e ti faccia sentire a tuo agio in ogni contesto. Il pantalone seamless, senza cuciture e a vita alta, è in grado di modellare e supportare, assicurando assoluta comodità durante la corsa o la camminata.Infine, le scarpe. Quali calzature scegliere? Ovviamente il modello deve essere sportivo, possibilmente leggero e assolutamente comodo, in modo da affrontare anche le sessioni di allenamento più lunghe senza alcun problema.Il look descritto in precedenza va benissimo per le corse cittadine e all’interno dei parchi, ma se si volesse optare per la montagna? Niente paura! Per le sessioni di trekking e di nordic walking è sufficiente attrezzarsi con le giuste calzature, indossare dei calzini un po' più grossi e possibilmente lunghi fino allo stinco, oltre che prediligere un outfit a strati. In pianura, all’inizio della camminata, potrebbero infatti esserci temperature elevate, ma salendo verso la cima del monte queste potrebbero abbassarsi. Suggerimento: portate con voi uno zaino in modo da inserirci gli indumenti che andrete a togliere/mettere in base al contesto, l’acqua e la crema solare!