Francavilla Fontana: bando per la gestione del Palazzetto dello Sport

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - L’Amministrazione Comunale, dopo aver consegnato alla Città il Palazzetto dello Sport a 11 anni dalla posa della prima pietra, nelle scorse ore ha dato un ulteriore spinta al lancio della struttura pubblicando il bando per la gestione dell’immobile. - L’Amministrazione Comunale, dopo aver consegnato alla Città il Palazzetto dello Sport a 11 anni dalla posa della prima pietra, nelle scorse ore ha dato un ulteriore spinta al lancio della struttura pubblicando il bando per la gestione dell’immobile.





"Quando nel giugno 2020 abbiamo chiuso il cantiere e ottenuto il via libera della Commissione Pubblico Spettacolo – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – la Città si è ritrovata in possesso di un impianto che, in poco tempo, è diventato un punto di riferimento per il movimento sportivo. Per una sua piena valorizzazione è fondamentale avviare una gestione manageriale con professionisti capaci di sfruttare a pieno le potenzialità della struttura".

I soggetti interessati dovranno occuparsi del funzionamento e della gestione ordinaria dell’impianto, mentre, dal punto di vista dei ricavi, il gestore potrà realizzare un punto ristoro e organizzare attività, manifestazioni ed eventi beneficiando dei relativi introiti.

Il canone base è stato quantificato dagli uffici in 19.096,63 euro all’anno che sarà soggetto a rialzo in sede di gara. Il Comune comparteciperà annualmente alle spese di gestione con un contributo di 33.079, 13 euro, somma che sarà soggetta a ribasso in sede di gara.

"Il Palazzetto non è solo un luogo di sport. Chi si prenderà cura della struttura – conclude il Sindaco – potrà utilizzarla anche per eventi musicali o di spettacolo, dando vita ad un indotto economico inedito per la Città che non dovrà più attendere l’estate per gli eventi".

Il concessionario nell’offerta dovrà specificare il numero di ticket omaggio da distribuire a ragazzi e bambini individuati dall’Ufficio dei Servizi Sociali e il numero di giornate gratuite da concedere all’Amministrazione Comunale per eventi o iniziative organizzate direttamente dall’Ente.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13.00 di venerdì 15 luglio 2022. Il bando è consultabile sul sito internet Istituzionale.