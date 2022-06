Roghi abusivi a Bari: Decaro chiede Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica

BARI - Nella mattinata di mercoledì 8 giugno 2022, il sindaco di Bari Antonio Decaro ha inviato una nota alla Prefetta di Bari, Antonia Bellomo, richiedendo di approfondire le possibili azioni da mettere in campo per contrastare e prevenire il fenomeno dell’accensione dei roghi nell’area periurbana di Bari nell’ambito del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica.“Con l’innalzamento delle temperature - si legge nella nota - l’accensione dei roghi è esponenzialmente aumentata, sicché si rende necessario intervenire con urgenza e immediatezza. Al netto dei risvolti criminali connessi al fenomeno, si tratta di una situazione che determina ricadute negative sulla sicurezza urbana, sull’ambiente e sulla qualità della vita dei cittadini”.La reiterazione degli episodi, in particolar modo nel territorio di Carbonara, Ceglie e Loseto, aveva spinto anche la presidente del Municipio IV a richiedere una intensificazione delle azioni di prevenzione e repressione del fenomeno.