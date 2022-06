Scompare Floredana Arnò: il cordoglio della vicepresidente della Regione Puglia

BARI - “Al dolore che ha colpito familiari, amici e conoscenti per la prematura scomparsa di una persona dinamica e solare come Floredana Arnò, si somma la perdita di un motore instancabile per la crescita del capitale umano e culturale della Capitanata. Sono certo che la testimonianza di impegno civico di Floredana sarà raccolta e perpetuata a tutti i livelli”. Lo ha detto il vicepresidente e assessore al Bilancio e programmazione della Regione Puglia, in omaggio alla scomparsa della presidente del Club per l'UNESCO di Foggia.