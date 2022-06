(Agenzia Vista) Roma, 9 giugno 2022 - "Il 15 giugno abbandoniamo l'obbligo di mascherina. La scienza ci dirà poi se è giusto mantenere l'obbligo in alcuni luoghi ma credo che il Paese ormai sia in sicurezza quindi passerei alla sola raccomandazione" così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri in un'intervista esclusiva dell'Agenzia Vista.