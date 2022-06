Zelensky: "Non ci possono essere dubbi su permanenza Russia nella Fao"

(Agenzia Vista) Parigi, 09 giugno 2022 - "La guerra della Russia contro il nostro Stato deve finire il prima possibile, in modo che la sicurezza delle forniture alimentari attraverso il Mar Nero possa essere garantita perché sono le esportazioni agricole ucraine a svolgere un ruolo stabilizzante nel mercato globale. La Russia deve essere ritenuta responsabile per provocare una nuova ondata migratoria in Europa, usando persone dell'Africa e dell'Asia come ostaggi. Per questo devono essere applicate sanzioni a lungo termine a livello globale. Non ci possono essere dubbi sulla presenza della Russia nella Fao. La Russia sta lavorando per far morire di fame almeno quattrocento milioni di persone, se non oltre un miliardo", le parole del Presidente dell'Ucraina Zelensky all'Ocse. /