Terrorismo: condannati i 19 autori degli attentati a Parigi del 2015

PARIGI - Gli attacchi avevano preso di mira alcuni locali di Parigi e lo stadio nazionale francese. Salah Abdeslam, unico superstite del commando che ha ucciso 130 persone, è stato dichiarato colpevole di omicidio e tentato omicidio con associazione terroristica.La corte ha giudicato che il suo giubbotto esplosivo non ha funzionato correttamente, respingendo l'ipotesi difensiva secondo la quale Abdeslam aveva abbandonato il giubbotto perché non più intenzionato a portare a termine il suo attacco.Degli altri imputati oltre ad Abdeslam, 18 sono stati condannati per reati connessi al terrorismo e uno per un reato minore.