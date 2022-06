Draghi lascia in anticipo il summit della Nato a Madrid

(CC-BY-NC-SA 3.0 IT )

MADRID - Fonti di Palazzo Chigi stemperano le tensioni, facendo sapere che il presidente del Consiglio non ha mai detto o chiesto a Grillo di rimuovere l'ex capo del governo dal Movimento 5 Stelle. “Ci siamo parlati con Conte poco fa, abbiamo cominciato a chiarirci, ci risentiamo domani per vederci al più presto. Il governo non rischia”, aveva detto il premier ai giornalisti nel pomeriggio.Poi subito l'attenzione si è spostata sull'ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato. "E’ un momento importante per la Nato perché l’Alleanza si allarga e la presenza dell’Europa si allarga”, ha affermato Draghi. Poi, in serata, la notizia a sorpresa: il primo ministro torna a Roma in anticipo, in vista di un Consiglio dei ministri per “provvedimenti in materia di caro bollette e assestamento di bilancio”.Il premier italiano sarà sostituito dal ministro della Difesa Guerini.