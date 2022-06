Ucraina, Zelensky: "Accelerare sull'invio di nuove armi"

(via Zelensky Ig)





L'attacco all'impianto di Novoshakhtinsk nella regione di Rostov, a pochi chilometri dal confine ucraino, è stato denunciato ieri da Mosca.



La dinamica che ha portato i droni a schiantarsi contro lo stabilimento è ancora sotto inchiesta, come si vede in un video diffuso sui social.

KIEV - Proseguono i combattimenti nel Donbass, in particolare per il controllo dell'area intorno alla città di Lysychansk. Resta alta, intanto, la tensione per la crisi del grano bloccato nei porti ucraini. Biden annuncia "nuove misure contro la Russia" in vista del G7.chiede di accelerare sull'invio di nuove armi.Intanto ieri una delle più grandi raffinerie petrolifere della Russia meridionale è andata in fiamme, dopo essere stata colpita da due "droni di Kiev" e rischia di alimentare una nuova escalation del conflitto.