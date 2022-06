Usa, bambino di 2 anni spara al padre

La donna, madre del piccolo, si trovava col marito in libertà vigilata per droga e dovrà rispondere di omicidio colposo per grave negligenza e possesso di armi e munizioni. La donna è stata condotta in carcere, mentre il bambino col fratellino di 5 anni sono stati affidati al Dipartimento dell’Infanzia della Florida.

Tragedia familiare in Orlando, Florida, dove un bambino di 2 anni, trovando una pistola incustodita nella propria abitazione, ha sparato al padre di 26 anni, mentre era intento a giocare ai videogame.