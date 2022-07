A Putignano ecomuseo della cartapesta per tutta l'estate

SIGLATO IL GEMELLAGGIO CON MANFREDONIA

PUTIGNANO (BA) - Chiusa la kermesse “cArte a Maschere”, l’evento estivo promosso dalla Fondazione Carnevale di Putignano che fra fine giugno e l’inizio di luglio ha animato la città, resta aperto e sempre fruibile l’ecomuseo della cartapesta allestito nel centro del paese e presto anche attorno alle Botteghe della Cartapesta.Sette maestose sculture in cartapesta fino a fine settembre animano il cuore di Putignano, attorno al borgo antico del paese, e sono già numerosi i turisti presenti in Puglia che fanno tappa nella cittadina a sud di Bari per ammirarle. Una passeggiata fra le installazioni che si trasforma in una scoperta delle tradizioni e della cultura di Putignano legata al carnevale. Ogni opera è infatti interattiva e grazie ad un QR-Code i visitatori possono accedere a contenuti di approfondimento in doppia lingua (italiano e inglese). Per ogni installazione si può scoprire quindi il significato profondo che si cela dietro le interpretazioni artistiche dei maestri della cartapesta, chiamati dalla Fondazione a dare forma e colore al “carnevale che ci manca”, e a dettagli storici, culturali e aneddoti del territorio legati alla tradizione carnevalesca e alle sue origini. Ai visitatori si offre la straordinaria occasione quindi di fare una passeggiata nella bellezza e nella cultura del luogo.Si va componendo, inoltre, anche un museo a cielo aperto attorno alle Botteghe della Cartapesta che fra pochi giorni ospiteranno altre due installazioni create nell’ambito della manifestazione “cArte e Maschere”. Un’area, questa, che ha appena dato il benvenuto al grande murale artistico dal titolo “Il corteo di Carnevale” realizzato dai giovani writer Davide Curci e Stefano Bora. Questo nuovo ecomuseo sarà inaugurato ufficialmente la prossima settimana e nell’occasione sarà presentato il programma di visite guidate e attività laboratoriali per famiglie che animeranno il luogo durante l’estate.Nello scorso fine settimana è stato siglato il gemellaggio fra il Carnevale di Putignano e quello di Manfredonia. Si continua a tessere quindi la rete dei carnevali di Puglia, mappati per la prima volta proprio dalla Fondazione putignanese.A rappresentare Putignano in occasione dell’apertura del 68° carnevale di Manfredonia sono stati il Presidente della Fondazione Carnevale di Putignano, Maurizio Verdolino, e Farinella, maschera ufficiale del suo antichissimo carnevale.“Il gemellaggio con gli amici di Manfredonia – commenta il Presidente Verdolino - è un altro piccolo passo avanti di un lavoro di relazione con i carnevali di Italia cominciato sin dall'inizio del nostro mandato e mantenuto vivo nonostante la pandemia. Nel 2020, nel 2021 e in questa annualità sono stati ospiti di Putignano carnevali importanti come Viareggio, Acireale e Fano con i quali si stanno immaginando progetti in comune, e nell'evento estivo di Putignano da poco terminato sono venute a Putignano le maschere di altrettanti importanti carnevali d'Italia come Novara, Verona, i carnevali Irpini e molti altri, per un totale di oltre 40 maschere. Ci lascia ulteriore soddisfazione la risposta di alcuni carnevali di Puglia, che dopo la prima tavola rotonda nel 2020 ed il convegno nel 2021 ci hanno dato fiducia e permesso di presentare la prima mappa dei carnevali pugliesi. E proprio in riferimento a quest'ultima iniziativa, promossa dalla Fondazione Carnevale di Putignano, è stato bellissimo condividere un momento di festa con gli amici di Manfredonia che ringraziamo per l'accoglienza riservata alla nostra maschera e per le parole di stima pronunciate dal Sindaco Gianni Rotice che dal palco ha sottolineato il valore del lavoro di raccordo e promozione svolto da Putignano nella regione. Un bel riconoscimento che si aggiunge ai tanti complimenti ricevuti per l'evento cArte e Maschere e che ci auguriamo sia il giusto prologo per ripartire nel migliore dei modi e con il giusto entusiasmo per l'organizzazione della 629^ edizione del carnevale di Putignano. Diamo a tutti appuntamento il 5, 12, 19 e 21 febbraio 2023”.Rientrano in una precisa visione strategica di relazioni proficue, rete e promozione territoriale anche altre prestigiose collaborazioni attivate dalla Fondazione Carnevale di Putignano per l’estate 2022. Fra queste, quella con il Comune di Sogliano Cavour (Lecce) in occasione del Locomotive Jazz Festival “Maschere”, dal 1 al 5 di agosto, che vedrà come scenografia ben due opere in cartapesta del maestro cartapestaio putignanese Francesco Lippolis.Inoltre, le sculture in cartapesta raffiguranti Farinella, messe in mostra durante l’evento cArte e Maschere, il 3 agosto prossimo saranno a Turi come scenografia di “Ti racconto Rigoletto”, opera con la straordinaria regia di Giandomenico Vaccari e la partecipazione dell’Orchestra Filarmonica Pugliese.