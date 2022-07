Basket, Happy Casa Brindisi: Scott Ulaneo non rinnova il contratto

Non è stata trovata l’intesa economica per rinnovare il contratto. Il direttore sportivo della squadra brindisina Simone Giofrè e il presidente Fernando Marino dovranno attivarsi sul mercato per sostituirlo con un giocatore dello stesso valore o di un valore superiore.

In A/1 di basket maschile nell’ Happy Casa Brindisi Scott Ulaneonon ha rinnovato il contratto. Il vincolo con la squadra pugliese è scaduto il 30 Giugno 2022, Il cestista nella scorsa stagione ha giocato fino a Dicembre 2021 nell’ Happy Casa e da Gennaio a Maggio 2022 in prestito nell’Eurobasket Roma in A/2.