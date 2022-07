Tennis, Gstaad: Matteo Berrettini vola ai quarti di finale

L’austriaco Dominic Thiemsupera 7-6 6-3 l’argentino Federico Delbonis. Il peruviano Juan Pablo Varillas prevale 7-6 7-5 con lo spagnolo Roberto BautistaAgut. Il norvegese Casper Ruud si impone 6-3 6-4 con il ceco Jiri Lehecka. L’altro spagnolo Pedro Martinez si aggiudica 7-5 4-6 6-2 l’incontro con lo svedese Elias Ymer.

- Negli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Gstaad in Svizzera di tennis Matteo Berrettini vince 6-4 6-4 col francese Richard Gasquet e si qualifica per i quarti di finale. Il tennista romano è decisivo con il servizio e il rovescio lungo linea. Fa la differenza in positivo con gli smash e il top spin.