Borgo d'estate: in 10mila per Le Vibrazioni

Il concerto ha riempito Piazza Castello. Conversano invasa da fan provenienti da tutta la Puglia

CONVERSANO (BA) - Diecimila mani al cielo per Francesco Sarcina e la sua band. Diecimila cuori pulsanti per una delle band più longeve del panorama italiano. In una notte d’estate, come dice la loro canzone, la città di Conversano si è riempita di amanti della musica, giunti per acclamare Le Vibrazioni, in concerto nell’ambito del loro tour estivo che precede il grande concerto al Fabrique del prossimo 1 ottobre. Una lunga esibizione aperta dalla band emergente Isoladellerose, vincitrice del programma Rai “The Band”.Un repertorio lungo oltre un’ora e mezza, un mix di grandi classici come Vieni da me, In una notte d’Estate e Dedicato a te, fino ai brani contenuti nell’ultimo lavoro “Vi”, n lavoro analogico, energico, con suoni suonati e ruvidi ma che non trascura la parte poetica e melodica. Le canzoni sono infatti racconti di frammenti di vita vissuta e di quelle cicatrici che rimangono indelebili sulla pelle. Cicatrici di cui Le Vibrazioni vanno fieri perché sono segni di amore e di evoluzione da cui ripartire per andare oltre.“Il concerto è uno degli appuntamenti clou di Borgo d’Estate – ha rimarcato il primo cittadino della Città di Conversano Giuseppe Lovascio – è un riferimento di quest’estate tra i tantissimi in calendario. Siamo felici che siano stati in tanti a voler proporre dei progetti. Questo è nato dalla città insieme alla Banca di Credito Cooperativo di Conversano, una nostra istituzione che ha partecipato attivamente a questa nostra idea. La città vive ed è coinvolta. È uno dei nostri obiettivi. Portare i cittadini a parlare di Conversano in termini di bellezza e sentimento”.Non è voluta mancare all’appuntamento l’assessore alla Cultura e Spettacolo Caterina Sportelli: “Cominciamo stasera con la rassegna musicale. Il primo di tanti grandi eventi che tra luglio agosto e settembre animeranno questi cento giorni di manifestazioni. Dopo i concerti daremo spazio alla tradizione conversanese e ai grandi festival. Questo è un antipasto di un programma ricchissimo. Aspettiamo tutti a Conversano”.