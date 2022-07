La musica come veicolo di solidarietà, l’orchestra e coro “FaMiFaRe” sabato 16 luglio in concerto assieme a MusicaInGioco

Appuntamento in Via Nazario Sauro, con inizio alle ore 21 (ingresso gratuito)

BISCEGLIE (BT) - La virtuosa sinergia tra le diverse espressioni della musica, l’energia dei giovani e la solidarietà permea il nuovo appuntamento dell’orchestra e coro “FaMiFaRe”. Sabato 16 luglio, con inizio alle ore 21.00 e ingresso gratuito, la realtà diretta dal maestro Domenico De Musso – al suo settimo di attività – si esibirà in Via Nazario Sauro (non distante dall’ingresso della darsena centrale di Bisceglie Approdi) nel concerto di beneficenza “Orchestre unite per l’associazione AccordiAbili”.La particolarità del concerto è determinata dalla collaborazione di “FaMiFaRe” con i musicisti dell’orchestra MusicaInGioco, diretti dal maestro Andrea Gargiulo (docente di canto corale presso il conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari). MusicaInGioco è un’associazione che dona lezioni e strumenti musicali a bambini e ragazzi prevalentemente in area disagio socio-economico/personale o con disturbi dell’apprendimento. Attualmente, in Puglia, ha già dato la possibilità ad oltre 2500 bambini e ragazzi di vivere la bellezza della musica. Il progetto MusicaInGioco è finalizzato a integrare positivamente nel gruppo i soggetti coinvolti in situazione di disagio o a rischio di abbandono scolastico, a recuperare e potenziare le competenze e l’autostima, a sviluppare attitudini ed abilità e a favorire le capacità di socializzazione e di cooperazione, a interessare alla musica e “sedurre esteticamente”, grazie alla bellezza dell’esecuzione orchestrale, resa semplice dall’approccio pratico, portando così alla creazione di numerose compagini orchestrali e corali.Nel corso del concerto sarà inoltre promossa una raccolta i cui proventi saranno devoluti ad AccordiAbili, associazione di promozione sociale con sede a Fasano (presieduta dal trombettista jazz di fama internazionale Vincenzo Deluci) nata con l’obiettivo di promuovere la ricerca e lo sviluppo di tecnologie in grado di avvicinare un disabile, con facoltà cognitive integre, all’utilizzo di uno strumento musicale.La serata sarà affidata alla brillante conduzione di Francesco Brescia.