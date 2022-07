Minacce al presidente dell’U.S. Lecce Sticchi Damiani: la solidarietà del vicepresidente Casili

LECCE - "Esprimo la mia solidarietà al presidente dell’U.S. Lecce Saverio Sticchi Damiani per le intimidazioni e le minacce subite. Auspico che i responsabili di questi vili gesti vengano individuati al più presto. Voglio ringraziare il presidente Sticchi Damiani per il grande lavoro che sta facendo per la squadra, che ha prodotto risultati importanti per tutto il territorio. A lui voglio dire che non è solo: le istituzioni e i cittadini perbene, che sono la stragrande maggioranza sono dalla sua parte”. Così il vicepresidente del Consiglio Regionale Cristian Casili.