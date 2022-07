Colpito dalla pala dell'elicottero: 21enne morto ad Atene

La vittima è un ragazzo inglese di 21 anni, studente dell'università di Oxford Brookes

ATENE - La vittima si trovava in vacanza in Grecia con i genitori. Secondo le prime informazioni, il ragazzo potrebbe essersi allontanato dal percorso di discesa in sicurezza per scattarsi un selfie. La polizia ha aperto un'indagine.