BARI - Nelle ultime 24 ore sono 5.102 i nuovi casi di infezione al Covid-19 registrati in Puglia su 24.953 test eseguiti. Il tasso di positività è pari al 20,4%.Sono cinque i decessi registrati.Sono 74.051 le persone attualmente positive, 476 quelle ricoverate in area non critica, 16 in terapia intensiva.I nuovi casi sono così distribuiti per provincia: Bari 1.527, Bat 389, Brindisi 491, Foggia 579, Lecce 1.041, Taranto 921. I residenti fuori regione sono 130, in provincia in definizione 24.