Nina Zilli (intervista): «Con il mio nuovo singolo 'Munsta' parlo di trasformazione e metamorfosi…»

L’evoluzione è parte imprescindibile del ciclo naturale, ci piace l’idea di sentirci sempre uguali, fedeli a noi stessi, ma spesso sentiamo l’esigenza e il desiderio continuo di cambiare. Cambiare per migliorarsi, lavorare su sè stessi per sentirsi migliori, facendo combaciare l’immagine che gli altri hanno di noi con quello che siamo realmente è un passo importante nelle nostre vite. Evolversi e cambiare fa parte pertanto del naturale percorso di ogni essere vivente, un processo dal quale difficilmente si può scappare, nonostante ci siano comportamenti e atteggiamenti e anche persone che purtroppo sono destinate a non cambiare mai. Un’altra cosa che non cambia mai è l’erba cattiva. Rimane sempre là, sempre pronta a prendere il sopravvento…R: «Bene direi, ripartita e pronta ai numerosi viaggi che mi aspettano».R: «Ripensavo alla sigla di un vecchio telefilm “i munsters” (una famiglia di mostri, precursori degli Addams) un pezzo surf strumentale che suonavo con la mia band quando ero piccola. Una volta imbastita la canzone, le parole sono immediatamente entrate in questo mondo “mostruoso” ed è diventata “la canzone della farfalla”, simbolo di trasformazione e metamorfosi per eccellenza».R: «A chi ascolta ma anche a me stessa in primis, un invito ad accettarsi per quello che si è e si diventerà. Accettare il cambiamento in noi stessi, per capire poi quello degli altri e convivere con i segni che ci cambiano, con fierezza. Di solito cambiare ci spaventa perchè l’abitudine ci conforta e le rivoluzioni distruggono, prima di ricostruire».R: «Dalla prima canzone che ho scritto ad oggi, sia la mia scrittura, così come la mia voce, sono cambiate. Sono stata una piccola pianista in erba, una soprano, ma “ho visto la luce” del soul, del jazz, del r’n’b. La tecnica vocale sicuramente si affina negli anni, così come la scrittura. È talmente un continuo divenire che non mi chiedo neanche mai come sarà domani. L’ispirazione è fondamentale, ma anche imprevedibile, va aspettata e cercata. Poi bisogna anche saperla prendere».R: «La naturalezza dello scrivere libera da congetture “discografiche” del primo disco, o di quando ero ragazzina, ad esempio, quella non tornerà più. Anche se l’esercizio negli anni aiuta e semplifica il processo di scrittura stessa e non si brancola più nel buio, ci si crea un metodo di lavoro. Il non avere nulla da perdere dell’inizio è bellissimo, ci sono momenti in cui scrivo al pianoforte e mi sento ancora così, oggi so quanto valgono. Confrontarsi col passato invece può spegnere l’entusiasmo a volte, ma se è vero che la storia è la memoria, allora serve sempre».R: «Non vedo l’ora di farvi sentire nuova musica e riprendere l’attività live. Come chicca extra arriverà un film, “La California”, in cui ho una piccola parte. Sono la barista di un circolino di provincia, una produzione italo-cilena tutta al femminile, alla regia Cinzia Bomoll che dirige un cast tutto emiliano. Non potevo rifiutare!».