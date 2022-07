Dietro ogni angolo vi è un altro: cercalo!

Risultati Campionato Italiano di Società su n.60 Società partecipanti: - Framarossport 12° posto; - Elpis 21° posto; - Mediterraneo Sport 42° posto; Risultati Campionati Italiani Assoluti Estivi su n.50 Società partecipanti: - Framarossport 17° posto; - Elpis 21° posto; - Mediterraneo Sport 34° posto;

- Sono giorni che vivo un malessere inspiegabile perché ritenevo di aver ottemperato alla richiesta di un caro amico di dare visibilità ad uno dei tanti libri che oggi vengono pubblicati ed invece ‘pare’ che abbia violato chi sa quali diritti non avendone scritto in maniera entusiastica (a questo punto aveva ragione Gervaso: «Difficile non è scrivere un bel libro, ma convincere gli altri che lo è»). Ho fallito? In verità io avevo messo in risalto un’altra cosa: aver pubblicato il libro è già un successo e, qualora non arrivi il riconoscimento urbi et orbi, si può vivere ugualmente bene perché la cosa importante è svolgere il proprio lavoro, da operaio o professionista poco importa, con impegno e dedizione e per fare questo bisogna avere avuto buoni maestri e professori.Mentre ero tutto assorto in riflessioni su quanto sia difficile vivere, su quanto a volte ci si possa sentire inutili non riuscendo, forse per proprie carenze di comunicazione, a trasmettere solo un semplice messaggio che auspichi che i giovani si possano sentire realizzati anche senza aver esercitato carriere che procurino loro visibilità, ma mestieri ‘comuni’, ma non per questo meno encomiabili, ho ricevuto un whatsApp da un altro amico che così concludeva il suo messaggio: «…speriamo che noi si possa avere, come Brescia e Varese, spazi ed entusiasmi per chi ha problemi… mio fratello, che con la moglie ha accompagnato Mariagiovanna, mi ha parlato di un mondo straordinario: essere umani cerebrolesi, muti, sordi, ciechi (due fratelli uno muto e uno cieco che gareggiano insieme e si aiutano), mutilati, paralizzati ma con una gioia indescrivibile di gareggiare; corpi bellissimi, felici di poter competere pur nella loro difficile condizione. Spero vi sia gente disposta a scrivere qualcosa al riguardo, in un mondo di calcolo mentale disumano. Grazie Gianni per la tua sensibilità». Questo il messaggio di Sebastiano Gernone - il cui fratello è il padre di Mariagiovanna la ragazza medaglia d’oro nei duecento misti, ma soprattutto è un ingegnere che ha messo gratuitamente a disposizione del comune di Bari le sue competenze professionali per la ‘vasca’ di allenamento - che sono convinto spingerebbe, anche chi non è in sintonia con il genere umano, a comprendere che vivere significa abbracciare, dipendere, cogliere e non escludere fiori: siano garofani, gigli o rose che germogliano nel giardino che coltiva il tuo cuore…Il 9 e 10 luglio 2022 si sono svolti a Napoli presso la piscina Scandone (Felice Scandone era un giornalista sportivo che ha effettuato la prima radiocronaca del Napoli calcio, morto nel 1940) ‘I Campionati Italiani assoluti estivi della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico’ e ‘Il Campionato Italiano di Società’. La società pugliese Framarossport SSD ha avuto la sua punta di diamante nella barese Gernone Mariagiovanna che ha conquistato un oro e due argenti: questo il dato tecnico- sportivo.E’ stato il NOSTRO Domenico Modugno a Montecatini (non ero per le cure che non ho mai effettuato, ma per il completamento del mio unico viaggio di nozze) a regalarmi la sua amicizia di pugliese e il suo entusiasmo, in un periodo in cui anche per lui non erano rose e fiori “ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia… meraviglioso…”.Senza retorica: lo dico per primo a me stesso dovremmo cercare di vivere con quella naturalezza con cui ci accostiamo al mondo quotidiano e con quel supplemento d’amore verso gli altri che faceva dire a Stendhal più o meno “si tratta di fiore bellissimo che bisogna avere il coraggio di cogliere sempre, anche quando ci sembra di essere su un precipizio” e di volgere un pensiero, un saluto e un grazie all’altro che sta onorando il suo percorso di vita, partendo con un ‘handicap’ di svantaggio.Enzo Quarto e Angelo Ramunni (ordine alfabetico): un giornalista e un medico mi hanno inviato ultimamente dei loro versi. Sono amici di vecchia data che perdoneranno questa mia intromissione nella loro sfera intima: la bellezza che sprigiona dalle loro parole è l’AMORE che ci serve per sentirci degni di essere amati e di amare il prossimo come noi stessi.CHIARASei nata piano piano/ lentamente/incredule accolta/da San Tommaso, nel giorno/ della Marmolada ferita e ribelle./ Ecco/la parola chiave della tua vita sia:/lentamente./ Affronta salite ardue/e discese spericolate/lentamente/per aver Chiara la meta/come il tuo nome annuncia./ Sorridi lentamente/ che ogni persona sappia/specchiare sul tuo volto/l'intimo stupore della bellezza./Non vincere mai la fame/appagala lentamente/ per gustare ogni momento./Assapora lentamente/goccia dopo goccia/la rugiada che il giorno dispone./ Persino la notte più buia/aspetta che passi lentamente./ "In Verità in Verità vi dico"/ogni cristiano sa/ cosa riserva il futuro/ oltre la Terra peccaminosa./ Ammira lentamente/ il fiore che trasforma ogni gemma/ perché darà frutto./ Assapora le lacrime lentamente/ per scoprirne il senso./ Asciuga stilla dopo stilla/ lentamente/ il dolore della tua anima/ perché risplenda/ libera/ al sole dell'Avvenire./ Ascolta lentamente/ i battiti del tuo cuore/ per assetarti di amore/ ed accarezza lentamente/ ogni cosa/ come tua madre/ti ha accarezzato nel ventre/ ogni volta.ENZO QUARTO Bari, 4 luglio 2022REALTA’ DI UN SOGNO Non mi sono chiesto/ chi fossi/ quando ti scoprii/ nei miei sogni,/ né ti seguii/ per impormi,/ poiché compresi/ che, come la luce/ non può confondersi/ con l’oscurità,/ così un sì/ non può esserlo con un no/ e che il vero motivo/ di quella tua passeggiata/ solitaria/ e di quel tuo vestitino nuovo,/ a quadrettini rossi,/ ero io/ soltanto io, Amore!ANGELO RAMUNNI Conversano, 2 luglio 2022Dietro ogni angolo del tuo mondo, della tua patria, della tua regione, della tua città, e della strada in cui abiti vi è un altro: cercalo con lo sguardo, quella sarà per lui la tua carezza più genuina e gradita.- All'evento hanno partecipato n.60 società e n.237 atleti. Le società pugliesi partecipanti: - Framarossport SSD con tre atleti: Gernone Mariagiovanna, Di Gennaro Andrea e Rammazzo Angelo; - SSD Mediterraneo Sport con un atleta: D’Aniello Marco; - ASD Elpis con un atleta: Legrottaglie Giulio; - Bio-Sport SSD con un atleta: Sardella Roberta.I risultati individuali ottenuti sono i seguenti: - D’Aniello Marzo – categoria S14 – SSD Mediterraneo Sport – oro nei 100 S.L. (1’02”10) – oro nei 100 Farfalla (1’12”12); - Legrottaglie Giulio - categoria S5 – ASD Elpis – bronzo nei 50 SL (44”48) e 4° posto nei 100 (1’34”70) e 200 (3’28”85) S.L. e nei 50 (58”01) Dorso; - Gernone Mariagiovanna categoria S10 – Framarossport – oro 200 Misti (3’07”60) – argento 100 rana (1’41”84 – Argento 100 delfino (1’25”86); - Di Gennaro Andrea – categoria S5 - Framarossport – 6° posto nei 100 SL (1’47”79 ) – 5° posto nei 200 SL (3’40”30) – 6° posto nei 50 Dorso (1’03”84); - Rammazzo Angelo – categoria S5 – Framarossport – 8° posto nei 50 SL (52”28) – 8° posto nei 100 SL (1’51”49) – 7° posto nei 200 SL (3’58”80); - Sardella Roberta – categoria S5 - Bio-Sport – 11° posto nei 50 SL (1’30”76) – 7° posto nei 100 SL (2’26”78).