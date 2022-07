Duerive, Festival delle storie a Gallipoli e Tricase

(Gaia Giovagnoli ph: Frolloni)



Giovedì 28 luglio si parte alle 18 nella Biblioteca comunale di Tricase con Favole di pace, un omaggio al pedagogista, scrittore e insegnante lombardo Mario Lodi, nel centenario della nascita, con letture animate per ragazze e ragazzi a cura della Libreria Marescritto (partner del Festival). Alle 20 a Tricase Porto l'inaugurazione del festival con i saluti del sindaco Antonio De Donno e di Graziano Gala. Dalle 20:15, Federica De Paolis, dialogherà con Beppe Cottafavi (semiologo ed editor Mondadori), sul recente romanzo "Le distrazioni" (Harper Collins). Alle 21, infine, Graziano Gala incontrerà Remo Rapino (Premio Campiello 2020), autore di “Cronache dalle terre di Scarciafratta” (minimum fax), e Fabio Stassi, che parlerà di "Mastro Geppetto" (Sellerio), con letture di Pasquale Santoro. Sull'altra riva, dalle 20:15 in Piazzetta dei Musicisti - Galleria dei due mari a Gallipoli, dopo l'inaugurazione con il sindaco Stefano Minerva, Gaia Giovagnoli e Andrea Donaera, lo scrittore pugliese Carmelo Vetrano, dialogando con Mariangela Simone, presenterà “Il censimento dei lampioni” (Laurana). Alle 21:30 spazio a Chiara Valerio con il suo recente “Così per sempre” (Einaudi), in dialogo con Maria Pia Romano con letture di Elena Stefanelli. Nel corso della serata firmacopie di Giuseppe Caridi con il romanzo “Afghanistan. Viaggio nel cuore di un popolo straordinario” (Ultra edizioni).



Venerdì 29 luglio alle 18 nella Biblioteca comunale di Tricase la seconda serata si aprirà con "Costruiamo l’esercito dei pacifici", un laboratorio creativo per pensare e giocare la pace a cura della Libreria Marescritto. Dalle 20:15 Palazzo Comi a Lucugnano ospita l'incontro "Lo Stato delle cose. Voci dal vecchio e dal nuovo millennio", coordinato da Annibale Gagliani e Antonio Esposito con letture di Margherita Donaera, con gli scrittori Carmelo Vetrano (“Il censimento dei lampioni”, Laurana), Davide Morganti (“Bruciaccristo”, 'Round midnight edizioni), Alfredo Palomba (“Quando le belve arriveranno”, Wojtek) e Francesco Spiedo. Alle 21:30, infine, Emanuele Bosso e Mario Carparelli, con letture di Pasquale Santoro, incontreranno Chiara Valerio che parlerà del suo “Così per sempre” (Einaudi) e Jonathan Bazzi, autore di "Corpi minori” (Mondadori). A Gallipoli invece in Piazzetta dei Musicisti - Galleria dei due mari, dalle 20:30 Remo Rapino e Fabio Stassi dialogheranno con Mattia Zecca sul tema "Margini e nuove lingue". Alle 21:30 Andrea Martina intervisterà Chiara Marchelli (“Madre Terra”, NNE) e Federica De Paolis (“Le distrazioni”, HarperCollins) con letture di Miriam Cascione. Durante la serata firmacopie di Alba Grazia Vulcano con il romanzo “Al civico 21” (Altromondo editore).



Sabato 30 luglio alle 20:30 ultimo appuntamento del festival a Tricase. In Piazza Pisanelli, DueRive ospiterà Walter Siti, uno dei più importanti e acclamati scrittori italiani contemporanei, sul tema "Le parole, le ossessioni". L'incontro, moderato da Andrea Martina, con letture di Pasquale Santoro e Miriam Cascione, coinvolgerà Gianmarco Perale, giovane autore che ha esordito nel 2021 con "Le cose di Benni" (Rizzoli). Il sabato sera a Gallipoli, sempre in Piazzetta dei Musicisti - Galleria dei due mari, prenderà il via alle 20:30 con Beppe Cottafavi che presenterà il nuovo numero del supplemento “Finzioni” del quotidiano Domani, in dialogo con Emanuela Chiriacò. Alle 21:30, Giulia Falzea e Francesca Mattei con letture di Margherita Donaera presenteranno “Corpi minori” di Jonathan Bazzi (Mondadori). A seguire la musica della cantautrice Gabrielle De Rosa che, in acustico (chitarra e voce), proporrà alcuni suoi brani editi ("Bluewolf", "Confidence", "We Believe", "In Every Sign", "Who Am I?") e alcuni inediti.



Domenica 31 luglio alle 20:30 in Piazzetta dei Musicisti - Galleria dei due mari a Gallipoli gran finale con l'incontro "La realtà tradita, gli inganni di chi scrive" con Walter Siti, Gianmarco Perale, Beppe Cottafavi e Mattia Zecca. Alle 21:30 la prima edizione del festival si concluderà con la musica di Ninotchka, progetto musicale di Mimmo Pesare, autore, musicista e producer tarantino di stanza a Lecce (dove è docente di Scienze della Comunicazione all'Università del Salento), impegnato per oltre vent’anni in band indipendenti e che dal 2018 ha cominciato a lavorare al suo progetto solista, che vanta la co-produzione artistica di Marco Ancona.



«La letteratura è un seme che, se annaffiato a dovere, con caparbietà, può creare radici in grado forse non di risollevare il mondo intero, ma di reggere tante persone di fronte ai disastri», sottolineano i tre direttori artistici. «Noi abbiamo voluto Duerive perché chi spera nella complessità del Salento abbia una conferma chiara. I libri danno più colori a un’immagine che si pensava in bianco e nero. La Cultura non salverà davvero la vita, ma permette di guardarla senza crollare in ginocchio. E se non è un miracolo da celebrare con un Festival, questo, non sappiamo cosa lo sia». Il festival propone una fattiva collaborazione e sinergia tra le due amministrazioni comunali, promotrici del progetto. «Da anni siamo al lavoro per rafforzare il binomio Gallipoli-Cultura: un processo che sta ridisegnando i contorni delle abitudini delle cittadine e dei cittadini», spiega Stefano Minerva, primo cittadino di Gallipoli e presidente della Provincia di Lecce. «Nel pieno della stagione estiva il nuovo festival Duerive sarà un punto di riferimento per tutti gli appassionati di letteratura». Si continua, dunque, a costruire bellezza. «L'impegno a fare sì che la nostra città sia sempre più casa del fermento culturale sta dando i suoi frutti e questo festival né è l'esempio», conferma anche il sindaco di Tricase Antonio De Donno. «Insieme a Gallipoli abbiamo immaginato un luogo ideale dove Est e Ovest s'incontrano, dove le unicità e le peculiarità delle nostre terre si uniscono».



Ingresso gratuito



Info:

Facebook.com/duerivefestival

Instagram.com/duerivefestival/

GALLIPOLI (LE) - Da giovedì 28 a domenica 31 luglio a Gallipoli e Tricase appuntamento con la prima edizione di "Duerive. Festival delle storie". Per quattro giorni autrici e autori da tutta Italia si muoveranno tra le due città portando con sé - dalla “riva” ionica alla “riva” adriatica - parole, cronache, storie. Attraversando il Salento, da costa a costa, concependo il territorio come una grande città metropolitana, Duerive è infatti una storia con un doppio filo conduttore: dare spazio a narrazioni che, in tutte le sue forme, parlino del mondo e ospitare voci riconoscibili, note e nuove del panorama letterario e culturale italiano. Tra gli ospiti Walter Siti, Chiara Valerio, Federica De Paolis, Remo Rapino, Fabio Stassi, Chiara Marchelli, Beppe Cottafavi, Jonathan Bazzi, Davide Morganti, Gianmarco Perale, Francesco Spiedo, Francesca Mattei, Alfredo Palomba, Carmelo Vetrano, la cantautrice Gabrielle De Rosa, il progetto Ninotchka. Il festival - con la direzione artistica di Andrea Donaera, Graziano Gala, Gaia Giovagnoli - è organizzato dalle amministrazioni comunali di Gallipoli e Tricase con la partecipazione dell'associazione culturale Macarìa con il sostegno di PIN - Iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e da ARTI (finanziata con risorse del FSE – PO Puglia 2014/2020 Azione 8.4 e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) e della Banca Popolare Pugliese. Media partner Domani Editoriale e MondoRadio. Ingresso gratuito. Info Facebook.com/duerivefestival - Instagram.com/duerivefestival/