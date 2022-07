Europei Calcio Femminile: vincono la Svezia e l'Olanda

L’Olanda vince 3-2 a Leigh col Portogallo. Nel primo tempo all’8’ l’Olanda passa in vantaggio con Damaris Egurrola di testa. Al 16’ raddoppia Stefanie Van Der Gragt di testa. Al 38’ il Portogallo accorcia le distanze con Carol Costa su rigore concesso per un fallo di Dominique Janssen su Diana Silva.





Nel secondo tempo al 2’ pareggia Diana Silva di testa. Al 17’ Danielle Van De Donk con una conclusione al volo segna il gol del successo per le olandesi. La Svezia è prima con 4 punti insieme all’Olanda.

- Agli Europei di Calcio Femminile in Inghilterra nel Gruppo C la Svezia vince 2-1 a Sheffield con la Svizzera. Nel secondo tempo all’8’ la Svezia passa in vantaggio con Fridolina Rolfo con una conclusione di destro. Al 10’ pareggia Ramona Bachmann con un tocco al volo. Al 34’ Hanna Bennison realizza la rete decisiva per le svedesi con un siluro da fuori area.